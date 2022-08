Juanita Tinelli contó si su papá tendrá otra novia tras Valdés

Juanita Tinelli habló de su papá.mp4 Juanita Tinelli habló de su papá

"En los próximos días voy a decir el nombre y el apellido del empresario. Lo vamos a cuidar un poquitito. Esta semana ella se lo va a presentar a sus amigos. Me dicen que están a full", se animó a decir Pompito en Mañanísima recientemente y empezó a cobrar fuerza el rumor.

"Hoy, Guillermina, está iniciando una relación. Es muy pronto llamarlo noviazgo. Pero yo nunca miento. Esto está blanqueadísimo", siguió diciendo el panelista acerca de la empresaria que hace poco puso fin a una relación de nueve años con Tinelli.

"Lo cierto es que ella está con un empresario, de 40 años y piquito. Están iniciando una relación", finalizó Pompito para desmentir que Guillermina estaría cómoda en su soltería sin buscar una nueva pareja.

tinelli por.webp

Guillermina había decidido separarse de Marcelo en mayo, a pesar de que el conductor aparentemente quería seguir intentándolo, y poco a poco va retomando su vida de soltera, siempre con calma y sin apuro, con la discreción que la caracteriza.

“No, no tanto. Vi mensajes, pero no los abro a algunos. No es gente conocida”, dijo la empresaria, pero en ese momento no se animó a decir quiénes exactamente son esas personas. ¿Será verdad el romance?