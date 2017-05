Buenos Aires.- El ex titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, sostuvo ayer que cree que es mejor que la ex presidenta Cristina Kirchner no se presente para competir en las elecciones de octubre próximo porque el peronismo bonaerense “tiene que construir su propio camino”. Quien fue precandidato a gobernador bonaerense (perdió en las PASO con Aníbal Fernández) manifestó su apoyo a Florencio Randazzo para estas elecciones legislativas.