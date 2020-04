Julián Serrano, el más odiado en Twitter, tras la confesión de Malena Narvay

Efectivamente, el pasado 10 abril, Malena tuiteó un misterioso mensaje, que hoy tiene sentido a quien estaba destinado. "Lo peor de las personas manipuladoras es que recién te das cuenta de que lo son cuando ya te rompieron en mil pedazos...(Lo bueno es que si alguien te rompe, con amor y PACIENCIA te podés volver a armar y quizás que hasta de forma más sólida)".

Male Narvay on Twitter Lo peor de las personas manipuladoras es que recién te das cuenta de que lo son cuando ya te rompieron en mil pedazos. — Male Narvay (@LenaNarvay) April 10, 2020

Sobre su estado de ánimo actual, la actriz aseguró: “Estoy mejor, mis amigos me están ayudando mucho y convivir con mi familia me hace bien. Siento que de a poco vuelvo a ser yo porque estuve muy perdida y ahora me estoy reencontrando”

Si bien Serrano dijo que seguía en contacto con Malena, ella lo desmintió y lanzó una fuerte definición sobre su relación: “No estoy preparada para tener contacto. No me ayuda”, expresó.

Para empeorar la situación del youtuber, Narvay contó que vivió momentos pocos felices con él. “No voy a meterme en profundidad pero más allá del final, fue una relación que tuvo momentos de mucha felicidad y amor, sobre todo al principio, pero la verdad que por otros momentos no fue sana y a mí me costó mucho verlo en ese entonces, pero cuando duele el pecho tan seguido y hay más lágrimas y ‘perdones’ que risas y crecimiento juntos, es porque algo no está bien”, relató.

En este sentido, la joven amplió el por qué sintió que no fue una “relación sana”: “Yo perdoné mucho durante esa relación. Y no es que me arrepienta, pero no está bueno acostumbrarse a aguantar lastimaduras por amar a alguien por más de que lo ames con toda tu alma. No está bueno perder tu amor por vos. Obviamente puede haber obstáculos y problemas en una pareja, pero el amor no tiene que ser en mayor parte aguantar o sufrir. El amor debería ser en su mayoría para fluir y darnos alegría y crecer, o por lo menos yo creo en eso”, finalizó.

Tras conocerse eso, en las redes destruyeron a Serrano y recordaron que ocurrió la misma situación con Oriana Sabatini, ex pareja del actor.

tana on Twitter Marge, creo que odio a Julian Serrano — tana (@taniafigueroa_) April 19, 2020

Julián ✌✊ on Twitter Siempre intuí q Julián Serrano era una mierda.. https://t.co/kllzLbzIwj — Julián ✌✊ (@July760821) April 19, 2020

S☀️LE on Twitter Recien me entero que Julian Serrano la re gorreó a Oriana. Ella ganó claramente, está con DYBALA o sea helloo — S☀️LE (@solehconhache) April 19, 2020

✩ on Twitter En serio la gente RECIEN se da cuenta de que Julián Serrano es un asco de ser humano? Yo pensé que ese idiota estaba cancelado hace mil — ✩ (@florenciacevedo) April 19, 2020

《 ℯ》 on Twitter Julián Serrano resultó otro sorete mas ¡pero que sorpresa! Jaja *no* el lado bueno es que Malena se libró de un pelotudo más y puede ser feliz al lado de una persona que no sea un tóxico — 《 ℯ》 (@Mochimian_) April 19, 2020

on Twitter 1- julian serrano siempre me parecio una patada en el culo de lo feo que es

2- ¿cómo vas a ser tan sorete con una de las mas lindas de argentina?

3- ¿cOMO LA VAS A DEJAR DESPUÉS DE QUE HAYA FALLECIDO SU ABUELA? ¿ASÍ O MAS HIJO DE PUTA? https://t.co/hrPHhxmTIb — (@salutetotaylor) April 19, 2020

on Twitter Que le vieron siempre al enano Julián Serrano?

Ahora se indignan porque dejó a la novia y lo defenestran?

Es un aliade,no sirve — (@Ultr4violet497) April 19, 2020

Ro on Twitter Boludo no lo puedo creer no pensé que julian serrano fuera tan basura — Ro (@mosbiusdesings) April 19, 2020

Lucian sin deprecion on Twitter Julián Serrano es un boludo pero no recuerdo que en la última reunión patriarcal secreta lo hubieramos elegido como representante de los onvrez — Lucian sin deprecion (@vatio0411) April 19, 2020

valentEEna on Twitter cómo vas a tener de novia a MALENA NARVAY y no valorarla??

Julián Serrano a la hoguera https://t.co/37TQ91Xf1p — valentEEna (@stateofval) April 19, 2020

Aldana on Twitter Julian Serrano, que es muy feo sinceramente no se que le ven, se dio el lujo de dejar a Malena Narvay, nuestra Angelina Jolie, por favor quien se cree que es ese nene? — Aldana (@Aldanna88) April 19, 2020

Tomás on Twitter Confirmadisimo que Julian Serrano es el mayor pelotudo de la Argentina. — Tomás (@TomiSav) April 19, 2020

Jυʟᴀи on Twitter Aún existen fans de Julián Serrano? Que feo debe ser dedicarle años a él y que al final abras los ojos y veas lo que realmente es.

Su historial lo condena — Jυʟᴀи (@stalkeam) April 19, 2020

