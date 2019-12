Kicillof asumió y ya frenó un aumento de tarifas

En medio de un clima peronista, mientras se escuchaba la clásica marcha, y con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner en los balcones, Kicillof recibió la banda y el bastón de mando por parte de la ahora ex gobernadora María Eugenia Vidal. En el discurso, agregó: "Si una tarifa no puede ser pagada por un jubilado, no es tarifa, es un saqueo", en referencia a las empresas energéticas. Por otro lado: sostuvo que "la Corte Suprema, en un fallo de 2017, dijo que las tarifas tienen que ser razonables, que las empresas tengan una rentabilidad normal" y "que todos puedan abonar esas tarifas".