"Argentina se endeudó mucho en dólares pero no los utilizó para generar mayor capacidad productiva y hoy estamos en problemas. Eso lo reconocen los acreedores, los mercados y el FMI. Hay una situación de desequilibrio fiscal. No hay forma que Argentina llegue en 2020 a un ajuste para cumplir con los objetivos del programa que ya está caído del FMI", agregó en el mismo sentido.

Entre los anuncios el titular de Economía informó que en los próximos días se enviará una ley de Solidaridad y Reactivación Productiva y la creación de una unidad para la gestión de la sostenibilidad de la deuda pública externa que será coordinada por él.

En cuanto a futuros posibles aumentos a los sectores más vulnerables, confirmó que la próxima semana se anunciarán medidas en ese sentido.

Respecto a la impronta de su gestión, comentó: "Lo mejor que podemos hacer en este momento es detener la contracción entendiendo que no contamos con los recursos para hacer un impulso fiscal fuerte. Esa va a ser la forma en la que se pensará la fórmula de lo fiscal y lo monetario".

"Para no tener que hacer un ajuste fiscal brutal lo primero que hay que hacer es resolver el problema de la deuda. Para poder pagar hay que tener capacidad de pago y para eso la economía se tiene que recuperar. La forma en la que vemos esto no es en base a disputas. Nosotros queremos tener buena relación con el FMI y los acreedores. Tenemos que definir un sendero", añadió.

También habló acerca de lo que ya había anunciado el Presidente respecto del diálogo iniciado con el Fondo Monetario Internacional. "Ya hemos tenido conversaciones con el FMI y hay un reconocimiento del fracaso del programa anterior. El programa es nuestro, no es un programa diseñado por el FMI, es un programa diseñado por nosotros. De modo que vamos a buscar adecuar el acuerdo a los objetivos de sostenibilidad macroeconómico que se establecen en nuestro programa", aseguró.

"Nada se puede hacer de golpe. En 2020 no se puede hacer un ajuste fiscal. El tema es poder tener el aire para no hacer esa contracción fiscal. El problema es que no tenemos ningún recurso extraordinario", añadió.

Por último, se refirió al desafío que tiene por delante: "Estoy profundamente agradecido con el Presidente por darme esta oportunidad. Con Macri sentí mucha preocupación, por eso decidí involucrarme. Venimos a redefinir una visión de país. Lo productivo tiene que estar en el centro".

