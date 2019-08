Kike Teruel criticó el trato que le dio la prensa al caso de su sobrino

Luego, el artista se quejó porque la prensa le apuntó al grupo. “¿Por qué tienen que decir Los Nocheros? Acá pasó algo muy feo, desde Salta se lo ve peor porque no es nada lindo ver todos los noticieros”, dijo Kike. “No hay que mezclar. No estoy de acuerdo con lo que han hecho. Hemos pedido que no nos nombren y salieron todas las entidades de periodistas a decirnos que lo que estábamos pidiendo estaba mal, que era censura contra la prensa. Y no, es respeto”, agregó.

Devastados

Más tarde, se refirió a cómo se encuentran los familiares de la banda de folclore: “Emocionalmente estamos hechos bolsa, esto no pasa porque lo hayan dejado de decir. Esto es algo que nos afecta como familia. Esto no va a pasar de un día para otro, ni va a ser fácil”.

Con Álvaro Teruel, otro de Los Nocheros y hermano de Lautaro Teruel, presente en el estudio, Kike concluyó refiriéndose a la prensa: “Hubo una muy mala intención”.

