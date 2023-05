La amante de Mauro Icardi habló y explotó: "Me hizo jurar que..."

En el mensaje de voz, la joven prosiguió con su relato: “Me dijo que estaba viniendo para acá, me vino a buscar y me fui a Buenos Aires, pasé la noche allá y me volví al otro día. Me hizo jurar que iba a tener todas las redes sociales cerradas ”.

A continuación, el audio seguía arrojando un contenido revelador: “Y que nadie se iba a enterar, por eso yo no le conté a nadie, ni si quiera a mi mejor amiga. Después él me eliminó de todos lados pero yo tenía su WhatsApp, me dijo que no le podía decir a nadie, la típica”, agregó Cande.

Los audios de la amante de Mauro Icardi.mp4 En el ciclo Entrometidos revelaron audios en los que Candela Lecce, la amante de Mauro Icardi, cuenta todo lo que vivió con el futbolista.

En ese momento, Lecce detalló en su correo de voz: “Cuando vi todo esto que fue a grabar el programa (MasterChef), yo dije ‘soy una pelotuda’, me hizo todo el cuentito. Yo me quedé en el hotel y él iba y volvía, pasamos la noche ahí y después no lo vi más”.

Paradesgracia de Wanda Nara, el show mediático no paraba de crecer. “Al otro día me tomé un colectivo y me vine para acá porque yo tenía que trabajar. Cuando nos vimos él me hizo guardar el teléfono en la cartera, no lo podía sacar”, confesó la joven en un nuevo audio.

En Entrometidos mostraron otro audio de Cande Lecce contándole a Pochi de Gossipeame su historia con Mauro Icardi: “En un momento aproveché, al llamar a mi mamá, para sacarle la foto esa”.

La joven amante de Icardi, en su último audio, fue contundente. “Me fue a buscar en un auto, en una Coupé roja, te lo quería contar a vos de chusma, para que veas que no es todo color de rosas, ni el circo ese que andaban mostrando”, explicó Candela a la panelista del programa de Net TV.

Muchos piensan que todos estos escándalos mediáticos son generados por la propia Wanda Nara para tener prensa gratis. Sin embargo, no pocos piensan que el tema ya se le fue de las manos y, de tanto jugar con fuego, se terminó quemando. ¿Será éste el final definitivo de su matrimonio con Icardi, o habrá nuevos capítulos del culebrón?