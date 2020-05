La angustia de Laura Fidalgo tras contraer dengue: "Te sentís morir"

"Un día compu una hamburguesa y empecé a sentir nauseas, pensé que me había intoxicado con la comida. Yo nunca como esas cosas. Al otro día me puse a tomar sol, sin repelente, y sentí que me picaron dos mosquitos. Pero a mi siempre me pican y no le di importancia. El tema es que después empecé con fiebre y mis amigos me insistieron para que llamara a un médico", contó Fidalgo en una nota con Teleshow.

Tras una primera consulta a un profesional con videollamada, el médico decidió ir a verla a su casa al día siguiente. “Fue entonces cuando me dijo que posiblemente tuviera dengue. Y la verdad es que sentí una gran angustia”, recordó la integrante del VAR del "Bailando por un Sueño".

Tras reconocer que subestimaba a la enfermedad, Fidalgo expresó: "Veía que había dengue, que había que tener cuidado con los mosquitos... Pero en ese momento no le daba tanta importancia. Porque, además, están todos obsesionados con el coronavirus. Y te puedo asegurar que esto es igual o peor".

“Me sacaron sangre durante tres o cuatro días, porque me bajaron mucho las plaquetas. Y estuve como cinco días sin poder comer por las nauseas. El problema es que, si ni siquiera toleras el líquido, te deshidratás. Así que yo me obligué a tomar agua porque si no iba a ser peor. Al quinto o sexto día me salieron como unas manchas rojas y me agarró una picazón terrible en todo el cuerpo. En mi caso, duró sólo un día. Pero estoy en un chat con gente del barrio, porque hay muchos que se agarraron dengue, y me cuentan que han estado tres días así, que es mortal", relató.

“Al séptimo día quedé muy débil, pero ya se me fueron las nauseas. Sólo podía tomar paracetamol y algo para aliviar el estómago, pero después me la tenía que bancar porque no hay tratamiento. Recién hace dos días que, más o menos, me pude levantar y me la banco parada. Pero juro que al principio no te dan ganas de salir de la cama. A alguna gente le agarra mucho dolor muscular y de las articulaciones, pero a mí por suerte no me pasó. Sí la fiebre y las nauseas”, describió.

“Sentí que me podía ir. Porque no tenía fuerza ni para ir al baño. Y eso me angustiaba mucho. Gracias a Dios me llamaron muchos amigos y yo traté de sacar fuerza de dónde no la había. Lo tomé como una prueba más de fortaleza. ‘¿Por qué yo habría de estar exenta de algo así?’, me dije. Y ahora quiero aprovechar mi fama para alertar a la gente sobre esta enfermedad”, concluyó la bailarina.

