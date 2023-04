La calentura de Lucas Benvenuto contra Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: "Son dos..."

También mostraron un polémico chat en donde el denunciante haría mención a la edad en que conoció a Jey Mammon . Tras lo cual Rodrigo Lussich y Adrián Pallares dijeron que esa sería una de las pruebas que presentaría el ex conductor de La Peña de Morfi en la justicia para demostrar un presunto falso testimonio por parte de Benvenuto.

La calentura de Lucas Benvenuto contra Lussich y Pallares.mp4 Lucas Benvenuto estalló en Instagran tras Socios del Espectáculo, donde reprodujeron un audio suyo para Jey Mammon.

"Escucharme como un adulto manipulado en el tiempo con una nota de audio no es sinónimo de naturalizar que fui abusado por esta persona a los 14 años" comenzó escribiendo sobre un fondo negro. Para luego hacer referencia al audio donde él le dice a Jey Mammon que tiene ganas de verlo.

Al respecto, replicó: "me encantaría que escucharan también los audios con contenido sexual que él me enviaba cuando era menor. Porque ese era el léxico que impuso en nuestras charlas, el sexo", dijo refiriéndose a su vínculo con Jey Mammón.

Luego apuntó contra Lussich y Pallares. "Por qué no nos hacen escuchar esas notas de audio, los mensajes?? Incluso si no me creés, acepto haber sido a los 16, necesitás algo más?", les preguntó, con una bronca notoria por lo que él considera una defensa del humorista.

Dolido por la difusión de esos mensajes íntimos, reflexionó: "Lo entiendo, hay que trabajar... ¿Pero a qué costo?". Y también escribió que tiene claro que "seguramente haya puesto nervioso a muchas personas de poder que están ahí en la oscuridad. Porque saben algo? No sólo conté mi historia. También conté cómo funcionan estas bandas desde adentro. A dónde va, cómo es el perfil, cómo piensan, dónde captan menores, etc.".

Más allá del enojo, Lucas desafió a Pallares y Lussich a que muestren los audios de alto contenido erótico que el conductor le habría enviado a él. ¿Serán esos mensajes la nueva campana de esta historia lo que se escuchará en los próximos días?