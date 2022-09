La conexión de la hija de Amalia Granata con el Teto Medina: "Ella lo ve seguido"

Amalia Granata y Uma.jpg Amalia Granata junto a su hija Uma, que conoce al Teto Medina por sus actividades deportivas.

Siempre que se cruza con la adolescente en la cancha, Medina la saluda y "le dice ‘Yo trabajé con tu mamá, conozco a tu papá’... “Uma siempre me dice ‘Mamá, me saludó el señor ese que trabajó con vos, el Teto’, relató al aire la diputada santafesina.

Y recordó la época en la que les tocó trabajar juntos. "De verdad me parece muy injusto cómo lo trataron. Yo trabajé con él. No conozco la causa, pero puedo hablar de él como persona. En este medio es difícil trabajar con gente buena y copada, pero el Teto es como un niño que no tiene maldad. Es inocente, bueno, generoso, no es conflictivo. Me he divertido mucho con él”, remató.