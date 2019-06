Más allá de su historia personal, Anamá sostuvo se manifestó a favor del aborto legal. "Para mí no tendría que ser punible porque muchas mujeres lo sufren mucho. No soy de salir a la calle a gritar, pero me parece que es un derecho de la mujer. Cada una tendría que poder decidir sobre su cuerpo, y que no haya ninguna traba para hacerlo", postuló antes de abordar la trágica muerte de su hermano, cuando ella tenía apenas 12 años de edad.

"Él falleció a los 18 años cuando le aplicaron una inyección equivocada en un hospital de Belo Horizonte. Desde ese momento mi vida cambió muchísimo. Fue una tristeza infinita. Aún cuando tenía 92 años mi mamá lloraba cada vez que le hablaba de mi hermano. Fue un dolor para siempre", aseguró.

No obstante, remarcó que pese al ese profundo pesar, siguió alimentando y luchando por sus sueños: "A mí me afectó, pero yo seguí con mi vida. Tenía ganas de irme de mi pueblo... Mi hermano siempre estaba presente en mi casa, como en comentarios, y los llantos de mi mamá. Ella se sentaba a llorar por él a una hora determinada todos los días. Yo seguí adelante".

La autobiografía de la brasileña también incluye un capítulo en el cuenta que fue víctima de violencia de género. "Tuve una pareja con la que sufrí violencia de género, psicológica y física. Él era un hombre increíblemente lindo, simpático y musicalizaba los mejores desfiles. Había estado casado con una modelo fantástica que era tapa de revistas. En el ambiente se comentaba que él le pegaba", indicó hace un tiempo en una nota de Clarín e Infobae haciendo referencia al DJ Puchi Chavez.

"Lo conocí un verano en 1985. Tenía información sobre su relación previa, pero hice oídos sordos. El primer golpe que me dio fue en la cara. Yo justo tenía un desfile de una diseñadora muy famosa. Y, cuando llegué, traté de tapar, de esconder (el golpe). Pero un día me amenazó con que me iba a tirar ácido", recordó.

En cuanto a lo feo que la pasó cuando era adolescente, Anamá precisó: "La secundaria fue dramática, me hacían bullying porque era muy flaquita. Me decían: “Ahí va el tero”. Yo lloraba a la noche en casa, miraba mis piernas y me preguntaba: ¿Cuándo van a engordar?'"

"El año pasado volví a mi ciudad y me reencontré con mis excompañeros y los vi tan feos, tan terminados. Hasta el chico más lindo del pueblo por el cual todos moríamos y que nunca es su vida me miró, estaba muy destrozado. Se me acercó y yo le dije: “no sé quién sos”, estuve re mala pero se lo merecía", dijo.

Tras reconocer en un ping pong de preguntas y respuestas que alguna vez infiel y que no está cerrada al poliamor, Ferreyra se refirió al encontronazo que tuvo con Luciana Salazar con quien ahora hace un programa en Net TV.

En un programa me habían puesto a mi exmarido en el teléfono y la re puteé de arriba a abajo y me fui muy enojada. Ahora nos contrataron para trabajar juntas y le dije que no me gustó lo que me hicieron. Ella me dijo que no fue su culpa. Luego le recordé que ella había dicho que no tenía para salir a comer. Nosotros que estamos en el ambiente artístico no tenemos que decir esas cosas porque en verdad hay gente que la está pasando mal y que no tiene para comer... Se lo dije y buena onda, vamos para adelante", contó.

