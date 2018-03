La dura crítica de Angelici a los jugadores de Boca

El dirigente, que perdió ya tres veces durante su mandato instancias decisivas contra el clásico rival, llegó cerca de las 11 a Casa Amarilla y mantuvo una charla con los futbolistas, donde les recriminó su actuación tanto de lo anímico como desde lo futbolístico.

"Jugaron como un partido de verano. No me va a temblar el pulso para echar a alguno de ustedes", dijo Angelici y agregó: "No vine ayer porque si venía, no sé quiénes quedaban en el plantel".

Boca visitará este domingo a las 17.45 por la Superliga, torneo que lidera desde hace 15 meses, con la duda de si Carlos Tevez, uno de los de más bajo rendimiento ante River, estará entre los titulares.

