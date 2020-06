LMNeuquen | Neuquén - 19 junio 2020

La edición impresa de LM Cipolletti de hoy

La empresa Interlagos no sale a la venta y los trabajadores despedidos cobrarán unos $8.300. La Asociación Patagónica Síndrome de Down no detuvo los trabajos en su futuro edificio ni siquiera en tiempos de pandemia. El ex gobernador, Alberto Weretilneck, denunció que los espías de la AFI lo perseguían. La provincia de Río Negro confirmó 27 nuevos casos de coronavirus. La discusión con una vecino que terminó con su casa quemada. Y el carril exclusivo en los puentes se pone en marcha a pleno este viernes, de 6 a 9 de la mañana. Todo eso y mucho más, en el diario de este viernes.