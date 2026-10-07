Cine y tango: Tecpetrol y Fundación PROA celebraron la tercera edición del Festival de Cine Latinoamericano

Durante tres jornadas en el Museo Nacional de Bellas Artes, hubo películas de Argentina y México, shows de tango en vivo y talleres de formación audiovisual.

El cine latinoamericano volvió a convocar al público neuquino. Del 2 al 4 de octubre, el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) de Neuquén recibió a más de 350 personas en el marco de la tercera edición del Festival de Cine Latinoamericano , una iniciativa impulsada por Tecpetrol y Fundación PROA junto al museo local.

Con acceso libre y gratuito, la programación combinó proyecciones, espectáculos en vivo y espacios de formación técnica, consolidando este evento en la agenda cultural de la Cuenca Neuquina con cientos de concurrentes que se acercaron para disfrutarlo.

La cartelera cinematográfica reunió producciones de diversos géneros con temáticas centradas en la identidad, los vínculos, la educación y la música. De México se proyectaron Corina y Radical, mientras que la representación argentina llegó de la mano de Empieza el baile y Chau Buenos Aires, según confirmaron desde la organización a LM Neuquén .

El tango tuvo un rol protagónico durante todo el fin de semana. Además de estar presente en la trama de los filmes nacionales, la disciplina trascendió la pantalla con clases abiertas de baile y presentaciones de canto en vivo que acompañaron las tres jornadas.

Taller de guión

El festival sumó también un espacio académico. El sábado 3 de octubre se dictó el taller de guión “Ver para escribir”, dirigido a estudiantes y egresados de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC). La capacitación estuvo a cargo de la guionista, docente e investigadora Melina Cherro, quien brindó herramientas técnicas y abordó los procesos creativos en la escritura audiovisual.

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Guillermo Goldschmidt, director de proyectos de Fundación PROA, destacó la relevancia de estas propuestas: “El cine latinoamericano cuenta historias que nos son cercanas, que hablan nuestro idioma y nos invitan a reconocernos y reflexionar juntos. Impulsamos estas iniciativas porque entendemos al cine como un espacio capaz de reunirnos, generar conversaciones y fortalecer el encuentro con la comunidad”.

Por su parte, Natalia Michelini, directora del MNBA, valoró la integración de disciplinas: “El Festival de Cine Latinoamericano tiene un impacto muy valioso para el museo, ya que propone una experiencia que va más allá del cine y suma otras expresiones culturales, como la música y los talleres, ampliando así la propuesta para el público”.

Asimismo, Andrea Fernández, gerenta de Relaciones con la Comunidad de Tecpetrol en la Cuenca Neuquina, remarcó el compromiso con la región: “Acompañar este festival es una forma de seguir acercando propuestas culturales de calidad a la comunidad y de generar nuevos espacios de encuentro. Junto al MNBA y Fundación PROA, buscamos que cada vez más personas puedan disfrutar y conectarse con el arte y la cultura”.

Esta propuesta forma parte de un programa cultural global que Tecpetrol y el Grupo Techint replican en distintas provincias argentinas y países donde operan, promoviendo el acceso a las artes visuales y cinematográficas.

Más de 350 personas participaron de la propuesta realizada junto a Fundación PROA y el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, que durante tres jornadas combinó películas de México y Argentina, actividades vinculadas al tango y una masterclass de guión.