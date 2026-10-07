Racha de días lluviosos en Neuquén: cuándo mejora el tiempo

Neuquén capital y la zona del Alto Valle ingresan en una ventana de marcada inestabilidad que afectará la rutina de toda la región. El ingreso de un flujo de aire húmedo desde el este desencadenará jornadas grises, un notorio descenso en las temperaturas y precipitaciones continuas que se extenderán durante las próximas 48 horas.

La combinación de temperaturas frías, lluvias persistentes y ráfagas de viento obligará a los neuquinos a tomar recaudos para circular tanto por el ejido urbano como por los accesos interurbanos, en un escenario meteorológico que recién mostrará una recuperación gradual hacia el fin de semana.

El punto más crítico de esta condición inestable se sentirá con fuerza durante este jueves 8 . De acuerdo con las estimaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se presentará fría y muy húmeda en todo el departamento Confluencia, con una temperatura mínima de 7 °C y una máxima que no superará los 9 °C .

Las lluvias y chaparrones tendrán una elevada probabilidad durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, posicionándose en una banda crítica entre el 40 y el 70%. Hacia la tarde y la noche, si bien las lluvias pasarán a ser más bien aisladas (10 a 40 %), el viento será el gran protagonista al soplar desde el sector este con velocidades entre 23 y 31 km/h y ráfagas persistentes que alcanzarán picos de entre 42 y 50 km/h, incrementando sensiblemente la sensación de frío en la vía pública.

Omar Novoa

Viernes inestable: cómo seguirá el tiempo en el Alto Valle

Para el viernes 9, las condiciones de inestabilidad continuarán dominando el mapa regional, aunque se notará un leve e incipiente repunte de las marcas térmicas. Las temperaturas irán desde una mínima de 7°C hasta una máxima estimada en 12°C.

Durante la mañana se mantendrá un escenario propicio para la caída de agua y chaparrones con probabilidades altas de hasta el 70%. Hacia el período vespertino y nocturno, las precipitaciones se reducirán a eventos aislados (10 a 40%). En cuanto a la ventilación, el viento amainará sensiblemente respecto del día anterior, rotando levemente y moderando su impacto en el tránsito y las actividades al aire libre.

Cuándo sube la temperatura y mejora el clima

De cara al fin de semana, el comportamiento de la masa de aire ofrecerá un giro positivo para la zona con el paulatino ascenso de los registros de temperatura y menor presencia de precipitaciones acumuladas.

El sábado 10 ofrecerá un quiebre en la racha de días lluviosos. Las probabilidades de lluvia caerán a niveles mínimos de entre 0 y 10 %, dando paso a un cielo parcialmente nublado. La máxima trepará hasta los 16°C con una mínima de 7 °C. No obstante, la tarde y la noche volverán a tornarse ventosas, con brisas y ráfagas moderadas del sector sudoeste que se ubicarán entre los 23 y 31 km/h.

Omar Novoa

El domingo 11 mostrará una tónica primaveral en la temperatura pero con cierta variabilidad atmosférica. La máxima alcanzará los 19°C y la mínima se asentará en los 11 °C. A pesar del ambiente templado del mediodía, el organismo meteorológico anticipa un pasaje de inestabilidad hacia la tarde o la noche con chaparrones aislados (10 a 40 %) y rotación del viento hacia el sur con velocidades de hasta 31 km/h.

Tendencia para la próxima semana en la capital neuquina

El arranque de la nueva semana laboral consolidará la recuperación de la temperatura en el Alto Valle, aunque sin desprenderse por completo del aire inestable. El lunes 12 se ubicará como la jornada con mayor registro térmico de la serie, alcanzando los 20 °C de máxima con 11 °C de mínima. Aun así, se mantendrá un 10 a 40 % de probabilidad de chaparrones dispersos a lo largo de todo el día.

Finalmente, el martes 13 el panorama tenderá a estabilizarse. Se aguarda un cielo parcialmente cubierto sin lluvias apreciables (0 a 10 %), viento calmo del sector sudoeste y temperaturas agradables que oscilarán entre una mínima de 12 °C y una máxima de 17 °C.

Las autoridades locales recomiendan mantenerse informados ante posibles actualizaciones del pronóstico, en especial para quienes deban realizar desplazamientos interurbanos o circular por la red vial de la provincia.