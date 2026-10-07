La UNCo celebra el fallo judicial que ordena cumplir el financiamiento universitario y espera los primeros fondos

El gobierno nacional ya no tiene instancias para apelar el fallo. El primer impacto llegará en actualizaciones de salarios y becas para estudiantes.

Las autoridades de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y el resto de las universidades públicas del país celebraron la decisión de la Justicia, que ordenó al gobierno nacional cumplir la ley de financiamiento universitario, y el vencimiento de los plazos para iniciar los pagos de becas y salarios docentes para los integrantes de las distintas casas de altos estudios.

El rector de la UNCo, Christian Lopes , aclaró que las noticias son positivas desde dos puntos de vista, porque ratifican la vigencia de la ley y exigen los primeros desembolsos de dinero en lo que refiere a actualizaciones de becas y salarios . Si bien aún queda mucho por hacer para definir las pautas presupuestarias a futuro, el respaldo judicial también significó una confirmación de la necesidad de enfrentar esa lucha por vías legales.

¿Qué cambia para la UNCo? "Por un lado tenemos esta noticia de ayer, que el juez le dio la razón a las universidades y consideró que el decreto del gobierno nacional no tienen fundamento suficiente, por lo que la ley está vigente y el gobierno la tiene que cumplir, veremos qué hace", dijo el rector en una entrevista radial.

Y agregó: "También está la medida cautelar, específicamente sobre el artículo 5 y 6 de la ley, que son salarios y becas para estudiantes. Esa medida ya la apelaron y la volvieron a apelar, pero ya no le quedan más caminos".

Gentileza UNCo

En ese sentido, la Justicia definió que el gobierno tenía un plazo de 5 días para cumplir con la medida cautelar de actualizar los salarios y las becas. "Ya no tienen más instancias de apelación y hoy se cumplen también cinco los 5 días que tenía el gobierno para cumplir", recordó Lopes.

De esta manera, desde la UNCo celebran por partida doble: "La ley de fondo que fue la buena noticia de ayer y además que hoy se cumplen los 5 días que ya no hay más plazos; si no le imponen multas al Poder Ejecutivo o al responsable por el no cumplimiento por cada día que no se cumpla a partir de hoy", señaló.

Cómo impacta en el funcionamiento universitario

Si bien la medida significó un revés judicial para el gobierno nacional y confirmó la lucha que llevaban los docentes y estudiantes hace más de un año, todavía queda esperar para que el financiamiento se cumpla de modo completo y mejore la situación en las universidades nacionales.

El Aula Magna de la UNCo, colmada de los futuros estudiantes de la Facultad de Ingeniería.

Lopes aclaró que el impacto más inmediato se verá en salarios y becas. "Deberíamos estar recibiendo fondos los trabajadores y las trabajadoras de la universidad y los becarios., pero los fondos de funcionamiento, no. O sea, eso por más que estuvo en el acta acuerdo que se firmó en su momento, no están incluidos en la medida cautelar", recalcó.

¿Qué falta, entonces? "Los fondos de funcionamiento dependen de la implementación de la ley o de que se cumpla el acta acuerdo, que también se firmó este año, pero que no se cumplió del todo", recordó el rector.

"De hecho ahora estamos todavía peleando para la próxima ley de presupuesto, que ya sabemos que la propuesta del gobierno es 4 billones inferior a la propuesta de las universidades", aseguró.

Más allá de los reclamos que quedan pendientes, Lopes destacó el fallo judicial como una ratificación de camino que tomaron para enfrentar al gobierno nacional y exigir el pago de los fondos que les corresponden por ley.

Una lucha compartida

"Son 60 y pico universidades de todo el país poniéndose de acuerdo, también con diferencias, ¿no? Pero poniéndose de acuerdo en cuál iba cuál iba a ser el camino para tratar de exigir el cumplimiento de la ley y siempre se decidió seguir por el camino legal y bueno, lleva su tiempo", recordó.

Omar Novoa

El dirigente universitario destacó la importancia de haber recibido también el respaldo de la comunidad para impulsar las reconocidas marchas universitarias, que terminaron por empujar la aprobación de la ley y el inicio de este proceso judicial que tuvo resultados positivos ahora para las casas de altos estudios.

En ese contexto, el cumplimiento total de la ley se apoyará, otra vez, en las convocatorias masivas. Lopes explicó en la entrevista radial: "Estamos organizando ya desde la gestión de la universidad y con los de la intersindical, los distintos gremios docentes y no docentes de la universidad y también la con los estudiantes, la FUP, la próxima marcha que es el 15 de octubre.

captura Cámara de la Municipalidad

Aclaró que "la quinta marcha federal universitaria se va a repetir en todo el país y va a tener un un centro, un epicentro en el Congreso, justamente el día que se va a discutir en diputados eh el decreto 7023". Se espera que estudiantes, docentes, no docentes y toda la comunidad de Neuquén y Río Negro se sumen a esta quinta marcha universitaria en apoyo a la UNCo.