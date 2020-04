La extraña enfermedad que sufre Natalia Oreiro

Embed

"Un día Nati vino y me dijo que por favor me saque el chicle de la boca", contó del Moro. Tras la anécdota, la cantante pasó a explicar: "Se llama misofonía, es una de las enfermedades consideradas raras, el 7% de la gente la tiene y no lo sabe, no es psicológica y no tiene cura".

"El chicle para mí es el punto máximo, la lapicera también. Hay un grupo en Argentina que tiene esta patología. Yo, por ejemplo ,me subo a un auto y si el señor que maneja está con un chicle me pongo directamente auriculares", agregó Oreiro. Y luego continuó: "En el circuito de trabajo se corre la bola de ‘mirá, no le mastiques chicle que se vuelve loca’, pero yo me tomo el trabajo de explicarles que no es un problema de ellos, es un problema mío".

Además, Oreiro describió que lo que siente es una gran ansiedad al percibir ese tipo de ruidos y que, incluso, cuando era chica tenía que hacer los exámenes del colegio en otro aula porque no se podía concentrar.

