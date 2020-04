"Acaban de entrar a robarnos. Les pido perdón porque me tiembla el teléfono. Estoy temblando", dijo minutos después de que sucediera el angustiante episodio.

Luli Fernández: "Nos robaron con armas y amenazaron con llevarse a mi hijo"

"Me hicieron tirar al piso, me amenazaron con armas y me dijeron que se iban a llevar a Indalecio", dijo tratando de evitar las lágrimas. "Nos robaron plata, me robaron mi reloj y el que tenía mi marido, que es lo de menos", añadió.

"La policía llegó enseguida y me imagino que en cuarentena van a poder encontrar a dos personas que están en un auto blanco, circulando por la zona. Así que ojalá, a quien corresponda, nos puede ayudar a que esta gente, que es la peor pandemia que nos rodea a los argentinos hace muchísimos años, por lo menos que a estos dos los agarren", manifestó con una mezcla de nervios, bronca y congoja.

"Obviamente hoy no voy a estar presente en el programa porque tenemos que declarar", señaló en alusión a su participación en el envío vespertino de América.

"Horrible, espantoso, espantoso. Es una situación que sé que muchos ya la atravesaron y lamentablemente esta vez nos tocó a nosotros", concluyó.

En otra publicación, Luli expresó su gratitud hacia la chica que la atendió en el 911 por contenerla y tranquilizarla.

