La foto que confirma el cambio de vida de Fabián Doman

“Estoy con mucha alegría por haber encontrado una compañera y estar bien juntos. Para ella es un mundo nuevo, distinto y no le genera el peso que no siendo del ambiente le podría generar. Compartimos muchas cosas en las que coincidimos y eso facilita un montón”, contó en su momento Fabián Doman.

“Me gustó: belleza y personalidad. Pedí su teléfono y ella se negó a que me lo pasaran. Pero, a escondidas, sus compañeras me lo dieron. Entonces le escribí y no rechazó mi invitación a un café”, reveló allí el periodista.

A pesar de que luego de 9 meses la relación había tenido un final, que haya terminado todo bien entre ellos, manteniendo así la amistad, permitió que tanto el periodista como la abogada decidieran darse una nueva oportunidad para su amor. Ahora habrá que esperar a que el conductor de Momento D haga el anuncio oficial. Por su parte, podemos decir que Independiente, ya tiene su Primera Dama.