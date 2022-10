La frase de Mica Viciconte sobre el Día de la Madre que asustó

Mica Viciconte junto a su familia.jpg

Para saber cuál era su postura ante este asunto, Ariel Rodríguez Palacios le preguntó cómo pensaba pasar su primer día de la madre. A lo que Mica le bajó un poco la emoción a la celebración: “Para mí no es un día especial”.

Sin embargo, respondió la consulta del cocinero sobre qué es lo que planea hacer junto a su familia. "Fabi me va a llevar a comer a un lugar que a mí me encanta en Nordelta", contó sobre lo planeado.

Algo sorprendidos por la indiferencia ante el día en el que los hijos suelen reunirse a pasar un momento con su madre, Nico Peralta indagó a ver si le despertaba algo: "Claro que es tu primer Día de la Madre. ¿Te emociona?". Pero Viciconte fue sincera: “No, a mi hijo lo amo pero no me emociona la fecha”.

Mica viciconte junto a Luca y Fabián Cubero.jpg

Para dejar en claro los motivos de su pensamiento, explicó su postura: “Para mí es un día más. Entiendo que hay que festejarlo y todo pero no me cambia nada. Para mí todos los días es el Día de la Madre. Me encanta porque voy a ir a comer a un lugar rico pero no me emociona la fecha y lo sostengo".

De esta manera, Mica Viciconte fue sincera con su pensamiento ante el día de la madre. El cuál celebrará de igual manera yendo a comer aunque lo tome como un momento más en familia.