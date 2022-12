La furia de Susana Giménez con su hija Mecha: por qué la dejó sola en Qatar

Qatar 2022 se convirtió en el destino deseado por todos los argentinos, que ilusionados por el buen andar de Lionel Messi y el resto del seleccionado, quieren ir a alentar a la Scaloneta en cada uno de sus partidos. Sin embargo, viajar al país asiático no es fácil, y no solo se necesita mucho dinero para hacerlo, sino también una gran organización. Por eso, Susana Giménez pasó mucho tiempo organizando el gran viaje que está haciendo al país del Mundial junto con sus seres queridos.

Embed Susana furiosa con su hija en Qatar



Mecha tuvo que regresar y la diva estalló de bronca.



Cc #ALaTarde pic.twitter.com/qBuq3HoqdV — América TV (@AmericaTV) December 5, 2022

“Susana especialmente preparó su viaje al Mundial de Qatar 2022, quería disfrutarlo. El tema es que viaja con un séquito de gente de su afecto, entre ellas, Mercedes Sarrabayrouse y su nieto, Manuel Celasco”, contó Luis Ventura.

“El tema es que, no me pregunten mucho por esto, Mercedes empezó a sentirse mal, aumento de temperatura, cambio de frío a calor todo el tiempo: temperatura calurosa, aire acondicionado, temperatura normal, aire acondicionado, afuera del estadio calor, adentro aire acondicionado, todo esto genera un cambio orgánico permanente”, explicó el periodista antes de dar otro atenuante que habría afectado a Mecha: “Hay otra alimentación, no podés tomar alcohol”.

Susana Qatar Mecha 1.jpg

“Al parecer se empezaron a repetir las escenografías, no es muy grande Qatar, y en determinado momento no se sintió a gusto y decidió volverse a la Argentina”, agregó Ventura en referencia a la hija de Susana Giménez.

“Paralelamente, hay gente que dice que todo esto generó una reacción de Susana, que se esforzó mucho para armar todo este equipo para irse a Qatar, y ahora que su hija, que es su mano derecha en todo, se vuelva a la Argentina no le cayó bien”, cerró Ventura.