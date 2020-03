La inspectora Raquel Murillo tiene coronavirus

"Es coronavirus. Mi caso es leve y estoy bien pero es muy muy contagioso y superpeligroso para la gente que está más débil", comentó Ituño. La "inspectora" sostuvo que la enfermedad "no es una tontería" y les pidió a sus fans "ser conscientes". "No hay que tomarlo a la ligera. Hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta donde va a llegar esto, por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común", dijo la actriz.

