“Todos me decían que no me dejé llevar por los malos modales de gente así, que no era un problema mío sino del club, que es lo que yo siento. Que el desubicado era el técnico y que le siga metiendo para adelante nomás, que no deje esta profesión”, admitió a este portal la joven asistente, que tuvo participación en cuatro partidos en cancha de La Amistad.

De esta manera, las sensaciones que experimentó hoy Muñoz contrastan notoriamente con las vividas la semana pasada. Pasó de la angustia e impotencia a la alegría por el apoyo popular y las ganas de continuar con su gran pasión. De conocer la cara más ingrata a descubrir la más solidaria de este hermoso deporte.

Vielma-foto.jpg

"Él me gritaba india, volvete a tu país"

"La nota tuvo enorme repercusión y ya en la semana mucha gente me saludó y me envió su aliento. Espero que estas cosas no vuelvan a ocurrir", agregó Muñoz, protagonista involuntaria de un lamentable episodio que estuvo en el centro de la escena durante los últimos días.

Cabe recordar que el miércoles el entrenador acusado, Omar Vielma, presentó su descargo en Lifune, basado en un video que según considera lo despega de los repudiables hechos.

Y un día más tarde, presentó la renuncia el presidente del Colegio de Arbitros, Carlos Escobar, "por las traiciones de un grupo de jueces y por las condiciones inhumanas en las que se trabaja en la liga local. Un día de estos puede haber una tragedia", disparó a LMN.

En ese contexto y tras tanta violencia y sucesos tristes, hoy la noticia reconforta. Daniela volvió a dirigir; volvió a ser feliz en una cancha.

LEÉ MÁS

"La violencia de género no se va a tolerar en Lifune"

"Yo a ella no la insulté, sólo al árbitro le dije que es un payaso"

Partido suspendido por violencia de género y agresiones