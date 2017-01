La mejor película: "La La Land" arrasó con los Globos de Oro

"La La Land" confirmó anoche su estatus de gran favorita al arrasar en la ceremonia de los Globos de Oro en Los Angeles, donde ganó los siete premios a los que estaba nominada, entre ellos el de mejor musical o comedia y los de mejor actor y actriz en su categoría para Ryan Gosling y Emma Stone.

Por su parte, el drama semiautobiográfico "Moonlight" de Barry Jenkins, que cuenta la historia de un niño afroamericano homosexual que debe abrirse paso en un suburbio humilde, y que partía como segunda favorita, con seis nominaciones, debió conformarse con apenas un premio, aunque uno de los más importantes, el de mejor película dramática.

Desde su estreno en el Festival de Cine de Venecia, "La la Land" cautivó al público y a la prensa y sonaba como una de las películas con más posibilidades de cara a la temporada de premios que inauguraron anoche los Globos de Oro, que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), y que termina a fines de febrero con la entrega de los Oscar.

Su director, el joven Damien Chazelle, de apenas 31 años, se alzó además con los Globos de Oro al mejor director y al mejor guión, mientras que el film, que apuesta al regreso del musical más clásico y cuenta la historia de amor entre una joven aspirante a actriz (Stone) y un músico que suena con abrir un bar de jazz (Gosling) también se impuso en las categorías de mejor banda de sonido original y mejor canción original por "City of Stars".

La ceremonia de los Globos de Oro, que premian lo mejor del cine y la TV estadounidense, había comenzado en el tradicional hotel Beverly Hilton con un guiño a "La La Land", con la proyección de un video en el que el conductor de la gala, el comediante Jimmy Fallon, bailaba en medio de un embotellamiento junto a varias estrellas, en una recreación de la escena inicial del musical.

Tras las cáusticas declaraciones de Ricky Gervais en la gala del año pasado, la HPFA apostó por Fallon, que incluyó algunas bromas políticas en su repertorio a pocos días de que asuma la presidencia de Estados Unidos el republicano Donald Trump.

El conductor dio la bienvenida a los asistentes a la ceremonia afirmando que los Globos de Oro "son uno de los pocos lugares que quedan en Estados Unidos en los que se honra el voto popular", en referencia a la victoria de Trump por el particular sistema electoral estadounidense a pesar de que la demócrata Hillary Clinton obtuvo más votos.

Si bien los premios a mejor actor y mejor actriz de musical o comedia para Gosling y Stone habían sido pronosticados por varios medios especializados, así como el de mejor actor de drama para Casey Affleck por "Manchester by the Sea" o el de mejor actriz de reparto para Viola Davis por "Fences", sorprendió el Globo de Oro a la mejor actriz de drama para Isabelle Huppert, quien subió muy emocionada al escenario.

Si bien la actuación de Huppert en "Elle", del holandés Paul Verhoeven, había sido destacada por la crítica, entre las favoritas estaban Amy Adams por "Arrival" y Natalie Portman por "Jackie".

Por su parte, Aaron Taylor-Johnson ganó en la categoría de mejor actor de reparto por "Nocturnal Animals", en la que sonaba como favorito el afroamericano Mahershala Ali por su papel en "Moonlight".

En tanto, Mel Gibson y su drama bélico acerca de un objetor de conciencia durante la Segunda Guerra Mundial, "Hacksaw Ridge", que contaba con tres nominaciones, entre ellas las de mejor drama y mejor director, no cosecharon ningún premio. Después de ganar el Globo de Oro al mejor director por "Braveheart" en 1996, el australiano volvía a estar nominado con una de sus películas tras años de una relación turbulenta con Hollywood, que incluyeron una controversia por comentarios antisemitas.

Por su parte, el cineasta chileno Pablo Larraín, que competía con "Neruda" por el Globo de Oro a la mejor película extranjera perdió el galardón en manos del holandés Paul Verhoeven, que se impuso con "Elle" a las nominadas, entre ellas la favorita, la alemana "Toni Erdmann", de Maren Ade. El chileno tampoco contó con la compensación de que Natalie Portman, protagonista de su primer film en inglés, "Jackie", se quedara con el premio a la mejor actriz de drama.

En tanto, "Zootopia", el policial animado de Disney protagonizado por un zorro y una coneja se alzó con el premio a la mejor película de animación.

Como siempre, los Globos de Oro contaron con un sinnúmero de estrellas de cine y TV de Hollywood en una gala algo más descontracturada que la de los Oscar, en la que los invitados comparten la cena sentados a mesas. Entre las estrellas que entregaron premios estuvieron la colombiana Sofía Vergara, el mexicano Diego Luna, Brie Larson, John Hamm, Goldie Hawn, Nicole Kidman y Reese Whiterspoon, entre otras.

En las categorías de televisión, "The Crown", basada en la vida de la reina Isabel II de Inglaterra, se impuso como mejor serie dramática de TV, mientras que "Atlanta", sobre dos primos afroamericanos que buscan abrise paso en la escena del rap, ganó el premio a mejor serie de TV musical o comedia.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la entrega del Globo de Oro honorífico Cecil B. de Mille a la legendaria actriz Meryl Streep. La ganadora fue presentada por su amiga, Viola Davis, quien afirmó que gracias a Streep había aprendido que su cuerpo, su cara y su edad "son suficientes" para trabajar en Hollywood.

Streep, por su parte, sacudió a la audiencia con un sentido discurso en el que predominaron las críticas a Donald Trump. La actriz, que cuenta con tres Oscar y ocho Globos de Oro en su haber, aprovechó su discurso para recordar que Hollywood está conformado por personas de distintos lugares del mundo, en una crítica velada al discurso anti-inmigrantes de Trump.

Además, confesó que la actuación que más la había impactado este año - y no "por lo buena", aclaró- fue la de Trump, cuando en noviembre pasado se burló de un reportero discapacitado. "Me rompió el corazón. Y no era una película, era la vida real", añadió.