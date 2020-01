La mirada del rugby local por el crimen de Gesell

Se prestaron al amplio debate Marcelo Cerri, presidente de Marabunta; Benjamín Hernández, ex DT del Neuquén RC, actual entrenador de la M19 y directivo; Diego Lebermann, titular del Azul, y Joaquín Sepúlveda, uno de los referentes del equipo capitalino.

"Claramente algo hacemos mal para que algunos chicos no entiendan que no deben pelearse y sobre todo actuar en grupo. Todo esto nos deja muy mal parados y me duele mucho que así sea, porque a la vez se estigmatiza y se generaliza y no todos los casos son iguales. Estos días me sentí atormentado, todos, hasta mis amigos y amigas me preguntaban por el tema. Y después ves los comentarios de las notas y decís ‘¡eso no es lo que nosotros hacemos!'", lamentó Cerri, quien adelantó que la semana próxima habrá una reunión con todas las partes de la institución cipoleña para abordar la problemática.

La autocrítca está, como también los cuestionamientos al mensaje de la UAR, al papel del periodismo... Por ejemplo, Sepúlveda sostiene: "Debemos hacernos cargo de estos problemas, tomar cartas en el asunto, tener una mirada crítica en la formación de nuestros jugadores, y direccionar las energías ahí para que esto no vuelva a pasar. Los adolescentes deben tener conciencia de las consecuencias que puede generar una pelea, no confundir el concepto de ‘fraternidad y compañerismo’ con pegarle entre diez a un pibe. Ningún formador de rugby va a decir que hay que hacer esto, pero tenemos que ir mas allá".

También el presidente del Neuquén Rugby avisa que el tema los inquieta. Lebermann considera que "las críticas al hecho son justas, hubo un asesinato. Nadie en ningún club baja esas conductas. Estoy convencido que hay que seguir hablando de la no violencia, si bien nuestros entrenadores lo hacen de manera cotidiana. Estamos en camino a reforzar esa temática, incluso buscando asesoramiento externo para que nos ayuden".

En sintonía, su par de la Hormiga aporta otro dato no menor. "Hay que entender que los entrenadores no son personas rentadas y profesionales. Lo hacen por pasión y no siempre cuentan con las mejores armas. Está claro que hay que redoblar el esfuerzo y armar un plan de trabajo para atacar el tema", dijo, y recalcó que en su club se prohibieron las bebidas alcohólicas en los viajes y también los famosos y violentos bautismos (bromas de mal gusto a los debutantes). No obstante, Cerri cargó contra el rol de la prensa en este repudiable episodio. "El periodismo desinformó. Al principio eran 11 rugbiers, y terminaron siendo 3 y un cuarto que ya no jugaba".

Hernández se mostró más contemporizador. "El rugby no esconde el tema bajo la alfombra. Tampoco hay una única opinión. Hay cosas que se han generalizado desde el desconocimiento. Nosotros favorecemos el trabajo en equipo, no el trabajo en manada. No preparamos a un chico para salir a matar a otro. Me parece que hay una responsabilidad social muy grande, el jugador que recibimos está carente de límites. La idea de que somos oligarquía no es así: yo soy hijo de albañil. No nos podemos molestar por lo de la opinión pública pero nos gustaría que vengan a conocer nuestros clubes, al entrar lo primero que hacen es tenderte una mano. Mi hijo estudia en Misiones, no conozco a nadie allí; lo primero que hice fue anotarlo en un club de rugby porque siempre alguien lo va a ayudar", ejemplificó.

Joaco Sepúlveda reitera su convicción de que "la batalla hay que darla puertas adentro. En el comunicado que dio la UAR, hablan de un plan de acción de concientizacion que será bajado a través de las uniones provinciales, me parece lo mas interesante de todo el anuncio", señaló con una crítica subliminal a la entidad rectora .

La cárcel e Inkas

Hernández comentó que durante este verano trabajó gratis en una cárcel de Senillosa y a través del rugby se contribuyó a que bajara el índice de reincidentes. Y también destacó emocionado su experiencia en Inkas, el equipo con capacidades diferentes del Azul.

El crimen de uno propio

Marabunta sufrió en carne propia el crimen de uno de sus jugadores, el de joven Joaquín Vinez, un pibe querido por todos, en el marco de un robo a su vivienda. "Nos sacaron a un ejemplo, a un pibe bárbaro. De una familia humilde al que siempre becábamos y él pagaba con laburo, asistencia, buenos modales. Me mató eso, aparte era el sostén de su familia", lo recordó Cerri. "La violencia es parte de la sociedad", redondeó...

