La Municipalidad aseguró que atenderá normalmente

“En relación con el paro convocado para mañana por los gremios agrupados en la CGT, quiero informar que en la Municipalidad de Neuquén se trabajará normalmente, habrá atención al público y se cumplirá con los servicios previstos”, escribió ayer el intendente en su cuenta de Facebook, en las vísperas de la medida de fuerza de carácter nacional.

A modo de advertencia, agregó: “El gobierno municipal reconoce y respeta el derecho constitucional a reclamar y manifestarse, pero también haremos respetar el derecho a trabajar”.

municipalidad Agustín Martínez

Y finalizó justificando su decisión de descontar el día y el proporcional por presentismo a los trabajadores que decidan plegarse a la huelga. “Es por esto que aquellos empleados que adhieran al paro y no se presenten en sus lugares de trabajo, se les descontará el día con la correspondiente pérdida del presentismo. Como ya he dicho en otras ocasiones, los contribuyentes de la ciudad no tienen por qué pagar el sueldo de alguien que no cumple con la tarea asignada”, acuñó Quiroga.

La dureza del trato del intendente se circunscribe a los trabajadores directamente empleados por el municipio, como la administración, Rentas y Licencias de Conducir, entre otros sectores directamente manejados por el gobierno municipal.

No alcanza esta política a los trabajadores que se desempeñan en el ámbito municipal a través de empresas de servicios concesionados, como el transporte público (Indalo), el estacionamiento medido (SAEM) o la recolección de residuos (Cliba).

