La Negra Vernaci anunció que se quedó sin programa de radio

"Siamo fuori de la copa", afirmó Vernaci, antes de aclarar que "dijimos lo que quisimos, nunca nos dijeron qué decir". No obstante, disparó con ironía: "La verdad creo que con la salida de este programa quizás hasta se pueda conseguir que entre más pauta publicitaria, más pauta del Gobierno".

Plata dando vueltas hay, no les toca a todos. Hoy hay más plata por callar que por hablar

"Lo lamento por mis compañeros porque vienen cagados a palazos, de ser echados de una radio que ni siquiera les pagó la indemnización, una radio que justamente también a nosotros nos debe plata; de una radio que se dice que no factura y loco, dejémonos de joder: las radios facturan. Plata dando vueltas hay, no les toca a todos. Hoy hay más plata por callar que por hablar", lanzó la conductora que hace unas semanas insultó a Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios, al repudiar los despidos en Télam.

"Es así, son épocas. No hay que ponerse en contra da nada. Hay que ir para donde uno cree que tiene que ir, no para donde va la corriente. Me parece que hay una decadencia empresarial. Si quienes tiene las radios, lo único que quieren es ganar guita... y bueno, nosotros también queremos ganar plata porque los que hacemos la radio, somos los que estamos todos los días en el micrófono".

"Tuve la sensación de que me habían puesto un revólver en la cabeza y que yo había apretado el gatillo. Fue todo muy abrupto".

La Negra contó que hace unas semanas el director de Radio Con Vos, Guillermo García, le anticipó que venían meses difíciles, "la tormenta perfecta". "Me pidieron compartir algunos PNT (publicidad no tradicional) y no alcanzó", dijo y agregó que luego, le dijeron si era necesario que su compañero Humberto Tortonese siguiera al aire. Ese fue el límite.

"Es mi compañero, mi amigo, mi familia. Si se iba él, después me iban a pedir la cabeza de Teresa y después me iban a pedir que me bajara el sueldo y así no se labura", lamentó Vernaci.

"Entonces le dije a Guillo: '¿Sabés qué? Nos vamos los dos. Tuve la sensación de que me habían puesto un revólver en la cabeza y que yo había apretado el gatillo. Fue todo muy abrupto. Esto fue la semana pasada", relató.

"Entiendo que hoy la bandera libre es 'hagan lo que se les canta el culo: sos empresario, podés echar a quien quieras'. Acepto las reglas del juego porque los empresario que se han ocupado de esta radio, no solo han dado la cara, han pagado en término y yo les agradezco infinitamente que me hayan permitido jugar", dijo haciendo alusión a Carlos Gorosito y Alberto Vijnovsky, ambos muy cercanos al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

"La cancha es de ustedes, pero la pelota y los jugadores son míos y eso no me lo cambia nadie", remató la Negra.

La noticia tuvo repercusión en Twitter donde además del malestar de los oyentes, se manifestaron figuras del mundo mediático. Hace unas semanas atrás, Clemente Cancela y su programa Gente Sexy corrió la misma suerte en Radio Blue.

