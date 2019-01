"Tendrían que replantearse estas cosas las autoridades. A mí me metieron con una botella. Me pasó por al lado, porque si me pega en la cabeza me mata. Si la Federación no toma una buena decisión podemos llegar a sufrir otro incidente como el que pasó", comentó el Barrilete Cósmico.

La bronca del Diez fue en aumento y el hecho de haber perdido en el último minuto hizo que se agigantara aún más. Por eso, la conferencia de prensa, a pesar de haber pasado unos minutos, fue más caliente que el cruce que tuvo con la gente en el cierre del duelo.

Después de quejarse por el botellazo que le tiraron, Maradona cuestionó a la FIFA y a Gianni Infantino, pero las líneas más duras se las llevó Zvonimir Boban, Secretario Adjunto de la entidad con sede en Suiza.

Acá, los textuales más destacados:

• "Le dije a Gianni Infantino (presidente de FIFA) que renunciaba a ser el capitán del equipo de leyendas porque desde que se fue Joseph Blatter y Julio Grondona no ha cambiado nada en la FIFA. A los jugadores como Marco Van Basten, Ruud Gullit y a mí nos tenían en una habitación como perritos, una falta de respeto total. Ahora sí voy a empezar a decir las cosas que sé de la FIFA nueva".

• "Le quiero decir a Boban, que es parte de la FIFA y acepta estas cosas, que si se quiere hacer el 'guapo' vamos a un cuadrilátero. Que no se haga el enojado. Lo peor es que es mandado por Infantino. No soy un chico de 20 años, tengo 58 y me duelen estas cosas, porque creía en la gente, ahora ya no confío más".

