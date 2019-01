“Ojala tuviera mis tiempos y mis herramientas porque esto me juega mucho en contra”, manifestó la mujer haciendo referencia a su discapacidad y las dificultades que debe atravesar en el envío.

“Tengo mucha gente que me apoya y me da pilas, desde Paraguay. Hace 37 años me vine a Buenos Aires. Mi marido es de Paraguay y trabajaba en Buenos Aires. A los seis meses que tuve el accidente nos casamos y nos vinimos para acá”, confesó la mujer y agregó que el accidente que le dejó una discapacidad de por vida tuvo lugar cuando ella tenía 18 años. “Esto me paso de grande. A los 18 años. Sufrí mucho, me pasó de todo. Estuve tres días fuera de este mundo, estuve en coma, y angelitos estuvieron conmigo, y quiero que me acompañen”, contó.

Politti le consultó a Waldetrudis que había sentido durante su coma y la respuesta terminó de conmoverla. “Yo no se si estaba arriba de una mesa pero vi algo redondo lleno de ángeles, lleno de gente blanca, ahí me di cuenta que estaba más allá. Nunca se me borró de la mente eso”.

