La picante frase de Pablo Pérez al recordar la final de Madrid

En ese sentido, el volante consideró: "Fuimos responsables todos. Sabíamos que si ganábamos quedábamos en la historia".

"Fue la peor derrota. Sin dudas. Cuando me tocó perderla, me dolió muchísimo, me costó asimilarlo. No podía mirar el partido, analizar nada. No volví a verlo jamás", agregó.

Además, se refirió a la violenta situación que vivieron en las inmediaciones del estadio "Monumental" el pasado 24 de noviembre, cuando el micro del plantel de Boca fue atacado a piedrazos, por lo que el encuentro fue suspendido.

"Decían que era mentira mi lesión. Ese día nos tiraron de todo, piedras, botellas, hasta gas pimienta, que si te pegaban en la cabeza no sé si la contás", reveló.

Y añadió: "Nosotros queríamos jugar el partido pero muchos no estábamos en condiciones para hacerlo. Quizá podría haberlo hecho una semana después en el mismo lugar".

