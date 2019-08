La polémica comparación de Vidal con la tragedia de Once

En sintonía con la estrategia de campaña del presidente Mauricio Macri, Vidal les pidió a los bonaerenses que miren “lo que se hizo”. “Les pido que nos acompañen por los hechos, porque se van a escuchar muchos discursos, sobre todo en esto tres días de actos de cierre. Lo importante es lo que hacemos y los valores que hay detrás”. Asimismo, señaló: “Más allá de las encuestas, cuando la gente esté en el cuarto oscuro sabe quién va cuidar a sus hijos, quién los va a preservar de la droga, quién va a dar las peleas que hay que dar, o quién le miente y lo único que hace es llevarlos a un lugar del que quisieron salir”.

“No desconozco que han sido años difíciles, así como los bonaerenses sabían que siendo amigos de Venezuela o de Irán no íbamos a crecer, desde el Gobierno de la Provincia hemos estado ahí, y lo que hizo Macri fue poner la verdad sobre la mesa. Estos años fueron duros y a él le tocaron las decisiones más difíciles, por eso hoy estamos debatiendo con un sector de la gente que tiene dudas, pero era un camino necesario que nos va a llevar a, en lugar de ser amigos de Venezuela, a vender más carne a EE.UU. y la Unión Europea, el camino es por ahí, no es para atrás, de esto estoy segura”, resaltó la oficialista. Igualmente, reconoció la pobreza y la inflación aunque sostuvo que “son problemas que no empezaron en el 2015, tampoco empezaron con el kirchnerismo”,

Por otro lado, al ser consultada por la relación que mantiene con los diferentes intendentes de su distrito, la describió como “muy buena y democrática”, y expresó que “los barones del Conurbano ya están, se terminaron, en el 2023 se termina la reelección indefinida”.