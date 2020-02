La polémica sin fin: ¿censuraron a Jimena Barón?

"Atelofobia Producciones informa que el show de J-Mena que se iba a llevar a cabo el 22 de febrero en el marco del 119° aniversario de Comodoro Rivadavia no se realizará por decisión unilateral de la Municipalidad por razones ajenas a la artista y a la productora", señala el comunicado oficial de los representantes de Barón.

Jimena usó su Instagram para hacer su propio descargo y denunciar que fue censurada. "Me bajaron del show. La fuerza y felicidad que junté para volver a verlos y volver al escenario por ustedes y por mí se desmoronó", anunció, para luego compararse con la joven trapera Cazzu.

"Mi amiga Cazzu y sus letras también ‘polémicas’. Mi amiga artista que cuando canta se autodenomina ‘puta... pero no tarada’. Mi amiga rebelde con ovarios de acero y sus letras valientes con las que dispara en el mundo del trap. Cazzu, la que se anima, ala que aman justamente por eso. ¿No son esas mujeres las que necesitamos en estos tiempos?".

"¿Cómo hago para creer que esto no es personal? ¿Que no es conmigo?... Mientras tanto, todos los días inventan mierda nueva para seguir dándome. Ahora, encima no me dejan trabajar. (...) Esto me duele profundamente y me da una bronca insoportable", finalizó.

"Ahora encima no me dejan trabajar. Esto me duele profundamente", agregó Jimena.

La también actriz iba a presentarse el 22 de febrero en Comodoro Rivadavia.

