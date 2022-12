La pregunta animal de Juana Viale a Nicolás Cabré que lo enojó

Cabre contra Viale 1.jpg

Fue ahí que se metió Juana Viale y le preguntó por uno de las grandes obsesiones que tiene Nicolás Cabré: la limpieza. “¿Y qué onda él TOC de hacer la cama? ¿Rufi tiene que estar ahí…?”, le preguntó la conductora. “No, Rufi me tiene muerto, hace lo que quiere”, respondió él incomodo.

Es que hace un tiempo, cuando el actor salía con Laurita Fernández, la bailarina había contado sobre la obsesión que tenía por el orden, en especial, sobre que la cama esté siempre hecha.

Cabre contra Viale 2.jpg

“Hoy. Me retó porque no hice la cama”, contó Laurita en su momento. “Pero no es un reto eso”, intentó defenderse Cabré. “No, es una manera de decir. Yo soy ordenada”, agregó la bailarina. Fue ahí que explicó el porque de la frase de la que en ese momento era su pareja.

“Yo no soy del obsesivo - hincha bolas. Yo lo hago, lo hago yo. Si yo me voy y vuelvo y está la cama deshecha, siento como que no me quiere más. Hoy se lo pregunté: “¿Se te está pasando o está…?”, explicó.