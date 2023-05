La tremenda crítica de Cande Tinelli a Gianinna Maradona por "roba novios"

"Una pata de lana", dijo entonces Lelé, para definirla a Gianinna. "Yo nunca le haría eso a una amiga. Me muero antes. Las amigas primero, antes que los chongos" , fue la contundente respuesta de la hija de Marcelo Tinelli cuando el cronista le contó la historia que hay detrás de la canción de Jimena Barón.

La tremenda crítica de Cande Tinelli a Gianinna Maradona.mp4 Cande Tinelli fulminó a Gianinna Maradona en Socios del Espectáculo.

Luego aclaró que "no tengo nada en contra de Dalma ni de Gianinna Maradona, pero yo nunca le haría eso a una amiga". Entonces el periodista quiso saber cómo actuaría Lelé en el hipotético caso de enamorarse del ex de una amiga.

"Sí te enamorás, es tu príncipe azul, ¿podés hacer pata de lana?", le preguntó. Sin dudarlo, la influencer le respondió que esa actitud no entra de ninguna manera en su forma manejarse en la vida.

“No sé, hago algo, me siento a hablar antes. Le decís: ‘che, me pasó esto, es más fuerte que yo’. Creo que si es tu amiga te va a bancar en algún punto. Si ya soltó esa relación te tiene que bancar’', expresó la artista. y ese fue el momento elegido por el notero para recordarle el estribillo de la canción Nada de esto fue un error de Coti Sorokin, el ex novio de Cande, que habla justamente de un amor de "pata de lana".