La UIF pidió indagatoria a Cristina pero Casanello se la rechazó

Buenos aires.- La Unidad de Información Financiera pidió que Cristina Kirchner sea llamada a indagatoria por el juez Sebastián Casanello, en el marco de la causa por lavado de activos por la que se encuentra detenido Lázaro Báez, como integrante de una asociación ilícita destinada a cometer una pluralidad de delitos, junto al ex ministro de Planificación Julio de Vido, al ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y al ex secretario de Obras Públicas (detenido por presunto enriquecimiento ilícito) José López. Sin embargo, el juez rechazó la medida.