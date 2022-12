Lali Espósito confesó cuál es el sueño que pidió hace 5 años y pudo cumplir

"Ayer recibimos un llamado, nos preguntaron '¿está Lali? nos gustaría que cante el Himno", contó Marley. "¿Cómo? ¿Mañana?", preguntó Lali al enterarse. "Hubo cero preparación. Me los llevé a todos al shopping. Todo me quedaba muy grande y no había tiempo", admitió después. Se supo que Lali debió comprar un vestido y conseguir que una modista argentina que estaba en Qatar lo ajustara porque le quedaba muy largo.