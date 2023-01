Las fotos de las vacaciones en México de Sol, la hija de Karina La Princesita y el Polaco, junto a su novio

Por eso, no fue una sorpresa que sus fotos en México junto a su novio causaran tanto revuelo. Es que Sol viajó a México junto a su pareja Tomás Benítez para disfrutar de la playa. Obviamente, al tener ambos 15 años, no fueron solos, ya que Karina La Princesita se encargó de ser la adulta responsable del viaje.

En las imágenes compartidas por la joven se la puede ver disfrutando tanto con su pareja como con su madre (hasta subió una foto disfrutando de los columpios con ella).

Sol hija de 2.jpg

La joven ya había sido noticia por un viaje hace poco, aunque este viaje aún no sucedió. Es que al parecer la hija de Karina La Princesita y el Polaco tiene ganas de irse a otro país apenas cumpla los 18 años.

“Me quiero ir a cualquier lugar, menos acá. Quiero estudiar y trabajar afuera, hacer mi vida afuera”, aseguró la joven quinceañera antes de agregar que las razones no eran intentar escapar de la fama de sus padres: “Eso no me importa. Yo también quiero dedicarme a la música, así que no es eso”.

Sol hija de 3.jpg

“Ella sabe que termina la secundaria y se quiere ir a estudiar afuera”, reveló Karina La Princesita cuando le consultaron por el tema y agregó: “Parte de lo que yo trabajo es para que ella tenga con qué ir para cumplir sus sueños. ¡Claramente la apoyo!”.