Barby Silenzi contó cómo se lleva con Karina La Princesita fuera de cámara

En medio de los rumores entre El Polaco y Cande Tinelli, Barby Silenzi está caminando por tierra movediza . Mientras tanto, la relación que mantiene con Karina La Princesita , la ex del cantante, no es para nada mala.

“Todo lo que tiene que ver con las mamás de las hijas de él yo soy súper respetuosa, no me meto absolutamente en nada que tenga que ver con temas de las nenas y que él tenga que solucionar o charlar con ellas”, aseguró.

Y volviendo a la actualidad, dijo que el encare de El Polaco a Cande es algo que “no tiene ni que pasar”. Además explicó: "Me parece muy raro eso de él, no lo creo. Pero no me gustó nada el rumor. Cuando estás en pareja esas cosas no tienen que ni pasar".

"No pueden aparecer rumores de nada. Pero bueno, calculo que son las reglas del juego al estar tan expuestos, y más él. También por ser siempre noticia si nos peleamos o lo que sea que pasa entre nosotros", señaló.

silenzi dos.webp

“Es que el respeto como mujer y el amor siempre tienen que estar, por supuesto. Las fantasías de incluir a alguien, o no, siempre es juntos. Jamás cada uno por su lado. Igual por el momento son solo fantasías”, explicó.

“Y, la verdad que no es así, Ja. El freno a eso tiene que decirlo él, que se yo… Por otra parte, calculo que si es un tipo comprometido no da lugar a nada ni a qué nadie se confunda con él…”, agregó.

“Y no. Si estoy en pareja no tiene por qué salir nada. Yo soy súper respetuosa en ese sentido porque no me gusta hacer lo que no me gusta que me hagan a mí. Y no es que sea discreta, soy normal”, finalizó.