"Lo conocí en el sorteo del último Mundial, el de China 2019. Fue en la cena de recepción de la FIBA al que viajé como representante de la Confederación Argentina. Kobe estaba como invitado en calidad de embajador del Mundial y era la gran atracción junto a Yao Ming, presidente de la Federación China y ex estrella de la NBA", explica Comoli, mientras emprende el regreso del lago Marimenuco ya entrada la noche del domingo. Allí lo sorprendió la triste y pésima noticia de la muerte de la leyenda del deporte que tanto ama.

"Estaba lleno de gente sacándose fotos con él. Yo estaba sentado al lado del titular de la Federación Dominicana y él me dijo, 'vamos a tomarnos una foto'. Así que fui. Había llevado unos pines para intercambiar, él hablaba muy bien en español. La anécdota es que cuando advirtió que yo era argentino, vino y me abrazo porque era un amante de nuestro país, de nuestro básquet", continúa con su atrapante relato este neuquino de pura cepa (nacido y criado aquí aclara).

Y la historia sigue. "Me empezó a hablar del básquet albiceleste, confiaba en que iba a irnos bien en el Mundial del que finalmente fuimos subcampeones. Y me preguntaba si Ginóbili se iba a enganchar en la Confederación trabajando para el básquet argentino. Estuvimos charlando bastante, una persona maravillosa y como jugador no voy a descubrir nada, una lástima perderlo tan joven", agrega con angustia.

Volvió a verlo en la máxima cita pero ya no a hablar con el emblema de los Lakers. "Igual estaba como loco con la actuación argentina, festejaba junto al grupo de hinchas", rememora el neuquino que tiene unas fotos que valen oro de un encuentro inolvidable.

Federación de basquetbol de Neuquen on Twitter pic.twitter.com/PqBMgSjsL3 — Federación de basquetbol de Neuquen (@febanqn) January 26, 2020

El dolor de Súper Mario

"Fue durísima la noticia, difícil de digerir. Para aquellos que amamos el básquet, Kobe fue un jugador de otro planeta. Charlando con los chicos, hablábamos de cómo sin conocerlo, a todos nosotros nos generó un dolor profundo la pérdida de su hija y más aun sabiendo que viajaba junto a su hija en el helicóptero", indicó por su parte Mario Sepúlveda, el gran referente de Centro Español y del básquet regional.

"En lo personal siempre me encantó verlo, he aprendido viéndolo jugar, su manera de jugar, su mentalidad, ha sido un jugador que ha marcado muchísimo la historia del deporte en sí y lo ha sabido llevar adelante. Muy dolido por la noticia, es difícil de expresarlo con palabras", redondeó Marito golpeado como todos.

