La conductora y la modelo ya se habían juntado en PH: Podemos Hablar, y en aquella oportunidad, ambas se apoyaron al hablar del momento más duro de sus vidas. "A mí me encantó estar al lado tuyo, como vos decís, al que no le pasó no sabe lo que es. Pero hay cosas en la vida que te unen y está bueno transmitirlo porque hay gente que nos mira como inalcanzables, y no, nos pasó, seguimos adelante", expresó la cocinera.