"El sentimiento no se puede fingir, fue tristeza. Hice silencio y no valía la pena hablar de ese tema con Yanina. Fue mucha angustia, estuve mucho tiempo en el psicólogo y creo que el fútbol me dio una resistencia mental para poder sobrellevarlo", agregó.

No le afecta

Con respecto al apodo (Puntita) que se le adjudicó como consecuencia de que que la mediática indicó que él pedía ser penetrado con un juguete sexual, Diego precisó que no lo afectaron esas críticas: "No me jode que me digan así. Lo que dicen de mí no me afecta, no soy un súper hombre, pero me afecta más lo que me pasa y lo que siento. No siento que me lo digan a mí, sino que es para otro. Yo nunca tuve esos hábitos, ni los discuto ni los combato".

"Es muy fácil desacreditar y tirar cuestiones personales que dañan al ser humano. No me siento reflejado. Hay mucha envidia, y sobre todo con los que ‘tenemos cierto éxito’ o ‘algún lugar de prestigio’. Creo que eso genera bronca, pero conviví toda mi vida con eso y ya soy inmune", concluyó.

