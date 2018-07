"Yo me estoy hablando. Te lo juro por los cuatro años del programa", le dijo Laurita a Juani Martínez, el co-conductor del programa. Enseguida todos se confundieron porque, al parecer, el islandés había sido visto con una chica argentina en un hotel de Miami.

"Me estoy hablando por Instagram. Te lo juro. Es el posta, posta. Lo empecé a joder, le ponía 'Hi. Hello. Hello... from Argentina', sin pensar que me iba a contestar y un día contestó", aseguró la ex de Fede Bal.

Según contó, ellos están en una suerte de relación virtual y fue ella misma quién le avisó al jugador que en Argentina se decía que estaba saliendo con una chica local. Al enterarse de esa noticia, el jugador se lo desmintió rotundamente. ¿Se ha formado una pareja?

