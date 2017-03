Capital federal.- El empresario detenido Lázaro Báez negó ayer cualquier tipo de irregularidad en la contratación de propiedades de la empresa Los Sauces, de la familia Kirchner, y dijo que no tiene ninguna relación con la ex presidenta, “sólo respeto por ser la mujer de Néstor”, a quien definió como su amigo.

“No tengo relación con Cristina Fernández de Kirchner, sólo respeto por ser la mujer de Néstor”, declaró Báez en su indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo. De todas las indagatorias que tuvo Báez, esta es la primera en la que aceptó contestar preguntas. En las anteriores -por lavado de dinero y por irregularidades en la obra pública- siempre presentó escritos y se negó a responder. “A Máximo lo vi un par de veces, no tuve mayores contactos y con la hija no tuve relación porque siempre estudió en la ciudad de Buenos Aires, la he visto cuando murió su padre”, dijo.