En ese sentido, el referente del equipo que ahora conduce Sebastián Beccacece, indicó que "las cosas se dieron así por algo, pero no hay mal que por bien no venga".

Sobre Beccacece

En particular, sobre el actual DT, Licha explicó que, con el manager Diego Milito "hablamos muchas veces y me ha preguntado quién me gusta para entrenador. Mi gusto coincidió con la elección".

"Beccacece es un técnico que me gusta mucho, me gustó desde que lo empecé a seguir en el fútbol argentino y, cuando me lo comunicó Diego, le dije que me encantaba la idea", añadió en declaraciones a Fox Sports.

