Con los pies siempre en la tierra, ella no olvida su pasado y no tiene inconvenientes en compartirlo con sus seguidores. En Instagram, publicó una imagen de hace muchos años, donde a pesar de que se ve distinta, mantiene su alegría característica.

“¿Alguien me cree si les digo que no me hice nada en la nariz jajajaa? Pero que abdominales”, aseguró junto a la foto.

La imagen rápidamente se llenó de likes y como siempre se la notó de muy buen humor en la imagen compartiendo un divertido momento.

