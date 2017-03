Llegaron borrachos y la directora los mandó a casa

Buenos Aires

El “último primer día de clases” es una suerte de celebración que se realiza en varias escuelas del país y que se convirtió en una moda en los últimos años. Sin embargo, en el medio de los festejos, un grupo de alumnos de Tornquist, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, llegaron borrachos al colegio y la directora no les permitió el ingreso y los mandó de vuelta a su casa.

“No puede ser que entren así a la escuela cuando estamos haciendo el acto de comienzo del ciclo lectivo. Los padres de los alumnos de primer año se llevan a los chicos porque me piden garantías de que ustedes no entren a la escuela. ¿A ustedes les parece que esa es una situación lógica?”, les dijo la directora de la Escuela Secundaria Media Nº 3, Susana Marcolini.

“Les pongo presente a todos, pero quiero que se vayan a sus casas, duerman y mañana regresen”. Susana Marcolini Eso les dijo la directora de la escuela a los alumnos.

El momento de la reprimenda fue grabado por un celular y rápidamente difundido por las redes sociales. “Yo le pongo presente a todo el mundo, pero quiero que se vayan a sus casas, duerman y mañana regresen. Y si no, vienen con alguno de sus padres y que se hagan responsables de su estado”, les advirtió. Era tal el estado de ebriedad de algunos estudiantes que la directora se refirió a un alumno en especial: “Mariani se está cayendo parado”.

Los chicos habían pasado toda la noche sin dormir y algunos habían bebido alcohol, en el marco de una suerte de rito o celebración del UPD (último primer día de clases). A raíz de la publicación del video en internet, la docente habló con el portal Brújula 24, lamentó que haya trascendido el hecho y sostuvo: “Hacemos muchísimas cosas muy buenas que no trascienden y eso es una pena”. “Podemos estar de acuerdo o no en la forma. En la escuela no pasó nada que no sea lo que se vio, el encuentro de chicos que venían muy divertidos, con los que tuvimos una conversación en la puerta del establecimiento; yo marqué las pautas del colegio; en esas condiciones no podían entrar y les dijimos que preferíamos que fueran a sus casas, descansaran y al otro día iniciáramos las actividades con ese grupo”, señaló la docente. Marcolini destacó que los chicos reconocieron su error, la abrazaron y le pidieron perdón antes de pegar la vuelta e irse a dormir.