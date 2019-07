“En Argentina tienen al mejor del mundo y tienen el desafío de adaptarse y ajustar piezas. Messi es incuestionable”, afirmó el técnico Tite, después de eliminar a Paraguay y cuando el cruce ante la Albiceleste se había consumado.

En el plantel brasilero hay varios admiradores de Messi, quien recibe cumplidos de los más variados y en la previa a la semifinal, sus rivales no bajan el volumen de elogios, al contrario, lo afirman y dimensionan la leyenda viviente. “Para mí, Messi es el más grande de la historia, el mejor jugador que he visto en mi vida. Enfrentarlo, ya sea en selección o en Champions, siempre ha sido muy complicado. Intentaré hacer lo mejor que pueda y luego disfrutar de su juego cuando no lo enfrente”, manifestó Thiago Silva, el defensor del París Saint-Germain.

Argentina marcó cinco goles en el certamen y el ganador de cinco balones de oro, marcó uno de ellos, desde los doce pasos.

En los 15 años que lleva vistiendo la camiseta albiceleste, Messi enfrentó a Brasil en doce oportunidades. Argentina ganó seis de esos partidos, igualó en uno y perdió en cinco y Lionel convirtió seis goles.

Tres cotejos fueron en juveniles, sub 20 y sub 23, con tres triunfos y dos goles del 10. Nueve fueron en la selección mayor, con tres triunfos, un empate, cuatro derrotas y cuatro goles del actual capitán de la selección argentina.

En partidos oficiales, Argentina enfrentó cuatro veces con Messi a Brasil, tres veces en Eliminatorias y una en Copa América, con un saldo de un empate y tres derrotas, sin goles a favor.

La selección fue de menor a mayor, debutando con una derrota ante Colombia, un empate contra Paraguay y la victoria y clasificación ante Catar. Luego dejó afuera a Venezuela para avanzar a semifinales.

Respeto al rival

“Llegamos bien para poder enfrentar a Brasil, pero debemos estar muy concentrados”, avisó Messi, quien le tiró algo de presión a la selección anfitriona y declaro con respeto sobre el equipo de Tite.

“Es difícil decir un favorito entre Argentina y Brasil, y más en esta Copa América, donde cualquiera le puede ganar cualquiera”, indicó Lio y añadió: “Les tenemos respeto, sabemos lo que significa Brasil, más siendo locales, vienen haciendo un gran desgaste, les costó pasar, pero tiene jugadores desequilibrantes”.

Messi nunca ganó nada con la selección mayor y es un anhelo que viene postergando desde hace tres finales, en la Copa del Mundo de Brasil en el 2014 y en las dos últimas Copa América.

Referentes históricos y un técnico, entre el apoyo al 10 y las críticas

“A Messi lo veo bien. Siempre da todo para ganar algo con la Selección”, dijo Carlos Tevez, medalla de oro en 2004 con la albiceleste, ayer antes de emprender viaje con Boca a la Pretemporada.

“Messi en el segundo tiempo contra Venezuela tocó cinco pelotas. Es otro jugador en la Selección, no sé por qué. En el Barcelona es muy distinto”, lo cuestionó por su parte Pedro Pasculli, campeón del mundo en el 86.

“Messi, contra Brasil, va a recuperar toda la magia que tiene”, anticipó por su parte el ex entrenador de Huracán y Racing, Angel Cappa.

Por último, Daniel Bertoni, uno de los héroes del ‘78 advirtió que “los años también pasan para Messi”.

Jesús desafiante: “Van a tener que sudar agüero y messi contra brasil”

El atacante brasileño Gabriel Jesús espera un juego ofensivo de Argentina mañana por un cupo a la final de la Copa América, aunque adelantó que la delantera rival tendrá que esforzarse mucho para poder romper la defensa local.

“Es complicado entrar en una defensa que no sufre goles (como en los dos últimos partidos de Argentina), la nuestra hace mucho que no sufre goles también. Es muy importante tener una defensa sólida”, opinó el delantero del Manchester City.

“Pero tampoco va a ser fácil para Argentina entrar, claro que tienen a Messi que es el mejor jugador del mundo, y tienen a Agüero, uno de los mejores centrodelanteros, creo que ellos van a tener que sudar para entrar”, agregó. Creo que Argentina nos va a atacar”, dijo, y admitió que Brasil también va a tener que jugar muy bien para hacerle gol a los albicelestes. “Conozco a Otamendi (compañero en el City), al lateral que es del Tottenham (Foyth), sé de la forma que juegan, Firmino también lo conoce (...) Voy a conversar bastante con Firmino y espero que pueda ayudar a hacer gol”. comentó.

LEÉ MÁS:

Lo mejor del historial Argentina-Brasil, que el martes intentaremos igualar

¿Tendremos final neuquina en la Copa?