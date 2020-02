"Llévenme presa": Mon Laferte revolucionó Viña del Mar

“¡Gaviota, gaviota!”, empezaron a corear desde las gradas, acto que se repitió una y otra vez, hasta que la ilustre viñamariña obtuvo las estatuillas plata y de oro -como ya logró en su primera presentación en el festival, en 2017- pero no la de platino, a pesar del pedido del público.

“Como símbolo de que Chile está en un momento muy especial, difícil, a modo significativo yo voy a entregar mi gaviota. Yo no quería venir a celebrar un festival. Se la voy a dar a alguien que necesite. El cariño ya me lo llevo. Esto no es una ofensa, para nada”, aclaró la artista que en su discografía combina el pop y rock con otros estilos como el bolero, la cumbia y el ska.

Tras los bailes andinos de “Pa’donde se fue”, Laferte ofreció un largo discurso, después de que el pasado fin de semana Carabineros (policía militarizada) pidiera que se la cite a declarar por decir que la policía y los militares provocaron incendios durante las manifestaciones que desde octubre claman contra la desigualdad social.

“Al principio pensé que era una broma. Después me di cuenta de que no. Desde ese entonces hasta hoy yo estaba con mucho miedo. ¿Puede ser un delito expresar una opinión?”, confesó ante un público que antes y después del recital estuvo gritando duras acusaciones contra Piñera.

Laferte añadió que su familia, amigos y equipo de trabajo le insistieron con que no fuera al festival, al considerar que no debía celebrarse une evento así en este contexto de crisis, pero señaló que decidió actuar y preparar un discurso.

“Es tan difícil quedarse callado cuando uno lo vivió en carne propia... No todo el mundo sabe lo que es cagarse de hambre de verdad”, sentenció, para luego contar que por sus circunstancias familiares debió ponerse a trabajar de muy joven.

“¡Si me tienen que llevar presa por decir lo que pienso, llévenme presa!", grito, mientras el público coreaba “¡No estás sola, no estás sola!”.

Juan Manuel Karg on Twitter "El que no salta es paco". Mensaje de @monlaferte a Carabineros de Chile tras la represión a las movilizaciones que dejaron decenas de muertos y miles de heridos. Fue ayer a la noche en el festival de Viña del Mar #ChileDespertó pic.twitter.com/hnucBT20qC — Juan Manuel Karg (@jmkarg) February 25, 2020

Laferte subió al escenario un cartel que decía “resistir en la calle” y acompañó el cántico contra la polícia que venía de la plata: “El que no salta es paco”.

Embed

Tras su mensaje, subió al escenario multitud de “amigas cantoras” que junto a ella interpretaron dos canciones tradicionales.

Embed

La presentación de Mon Laferte tuvo gran repercusión en las redes sociales donde el nombre de la artista se convirtió en primera tendencia.

Gato Matapacos on Twitter #MonLaferte saltando en el "El que no salta es paco"



EPIC MOMENT pic.twitter.com/KoaaIo9ubZ — Gato Matapacos (@GatoDelPueblo) February 25, 2020

The Clinic on Twitter "Piñera CTM": El potente grito que se hizo sentir en la Quinta Vergara en medio de la presentación de Mon Laferte pic.twitter.com/Pwo5Yzh1BF — The Clinic (@thecliniccl) February 25, 2020

Rayen Araya on Twitter Ya decidieron tatuarse “Te amo Mon Laferte❤️” ?

Idola!!! Qué nivel de talento y entrega, artista con todas sus letras, pero sobre todo con convicción! Por eso te queremos @monlaferte pic.twitter.com/CMlCJoTQax — Rayen Araya (@Rayenaraya) February 25, 2020

Vagabundo ilustrado on Twitter El show completo de #MonLaferte fue redondo, musicalmente y en cuanto a contenido. Pero a mí, esta parte me emocionó mucho. Este discurso de "clase" que hizo, hablando de su población Gómez Carreño, del hambre y de cómo ser consciente de los privilegios que uno ha ido obteniendo: pic.twitter.com/9Paxuu4Hbd — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) February 25, 2020

CARLOS on Twitter Francisca Valenzuela, Javiera Contador y Mon Laferte en una noche hicieron más por las mujeres que todo lo que lleva como ministra la nefasta de Isabel Plá. #Viña2020 pic.twitter.com/AL8cyH61Ei — CARLOS (@charleangas) February 25, 2020

Andres✨ Stream my oh my on Twitter Mon Laferte saltando para no ser paco.

Javiera Contador burlándose del 6% de fachos.

Francisca Valenzuela cantando el himno de las tesis.



CTM ES EL MEJOR DÍA DE TODOS LOS FESTIVALES, BASTAAA #MonLaferte #JavieraContador #FranciscaValenzuela #Vina2020 #VinadelMar2020 — Andres✨ Stream my oh my (@lightsup_xcx) February 25, 2020

Felipe Andrés on Twitter Mi tweet favorito de ayer es el de este twittero mandando a Mon Laferte de vuelta a su país pic.twitter.com/FSXIPoDlVk — Felipe Andrés (@f3l1p34ndr3sss) February 25, 2020

LEÉ MÁS

Caos y violencia en la apertura del festival Viña del Mar

Ricky olvidó la letra y le robó un beso al presentador