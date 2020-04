Lo excarcelaron y 24 horas después lo detuvieron por robo

Esta actitud llamó la atención del personal policial, motivo por el que intentan interceptarlo dándole la voz de "alto policía", haciendo el sujeto caso omiso a las indicaciones de los efectivos y dándose a la fuga.

Fue allí que se inició una persecución, logrando interceptarlo en la intersección de las calles Lezica y Yatay, donde lo redujeron e identificaron como F.B, argentino, 34 años determinado que momentos antes había asaltado una Heladería de la cadena Freddo, ubicada en Avenida Rivadavia 4533, donde escapó con dinero en efectivo.

Al detenerlo se le incautaron 620 pesos en efectivo y mientras ello ocurría el delincuente increpó a los policías y gritaba: "...Que me importa que me lleven preso, ayer salí del penal de Marcos Paz por el coronavirus, llevame igual mañana me voy de nuevo".

Justamente, el asaltante tenía el documento que avalaba su excarcelación del penal de Marcos Paz con fecha del 28 de abril y ordenado por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.

En ese sentido, tenía antecedentes penales por varios hechos de robo y tentativa de robo, según revelaron voceros policiales a Noticias Argentinas.

En el hecho interviene el Juzgado Criminal y Correccional número 57, a cargo de Fabiana Galleti, Secretaría número 61 de Osvaldo Vázquez, quien dispuso la detención y demás diligencias de rigor.

