El joven fue invitado a un grupo de Whatsapp bajo el nombre "La falsa cena" con sus ex compañeros, a través del que planeaban juntarse a modo de reencuentro, tras egresar hace seis años atrás. La respuesta fue compartida por Agustín en su cuenta de Twitter y sorprendió ya que aprovechó la ocasión para recriminarles haber sido víctima de bullying.

"¿Por qué mejor no se dignan a pedirle perdón a los compañeros a los que le hicieron la vida imposible con su permanente bullying o con los que tenían solo simpatía con ustedes y fueron bastante desagradecidos? Sepan que a algunos probablemente le dinamitaron parte del autoestima durante mucho tiempo", escribió Agustín. "Me parece bastante hipócrita que quieran hacer un reencuentro con gente a la que le hicieron la vida imposible", agregó.

Y siguió: "Si hay confianza y amistad, las jodas valen hasta q expresen lo contrario. Pero nadie, nadie debe bancarse giladas q no son de uno. Me dinamitaron la autoestima mucho tiempo, pero me las banqué. Pero hay gente que mata o se suicida por eso".

Capturas-WASAP.jpg

Fue tal el nivel de repercusión que el joven estudiante tuvo que dar de baja el mensaje original ya que uno de los números telefónicos de un integrante del grupo se alcanzó a ver. A través de un video, pidió disculpas ya que su ex compañero había recibido amenazas de muerte y volvió a subir las capturas de los chats, esta vez con los números tachados.

La nueva publicación alcanzó miles de like y cientos de retuits y el joven incluso contó que sus redes se inundaron de mensajes de apoyo e incluso enviados por otros chicos víctimas de bullying.

"Nunca pensé que mi tuit iba a llegar a tanto. Y les quiero pedir perdón pero ya no puedo leer a nadie. Incluidas sus malas experiencias también. Me están bombardeando a notificaciones en Twitter, Instagram y Facebook, aunque quisiera ya no llego a leer nada. Literal", agradeció.

Embed Tengo que borrar la publicación y volverla a subir. Por qué: pic.twitter.com/3PZFUYWo96 — Agu (@Inundagus) 19 de septiembre de 2018

LEÉ MÁS

Conmoción en Moreno: nena de 9 años se quitó la vida por bullying

Alumnos pactaron el final del acoso a tres compañeras

El bullying a una piba sacó lo peor de sus papás

Padres revelaron casos de bullying en la Escuela 193